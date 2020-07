En fonction des villes, les rendements des parkings sont différents. Retour, donc, sur les villes les plus intéressantes pour investir dans un parking et faire un bon investissement immobilier.

Investir dans un parking

Sur le marché immobilier, une place de parking est très convoitée. Notamment car celle-ci propose des rendements supérieurs à 5 % dans les plus grandes villes. Certaines villes d’Île-de-France affichent même des rendements à 6,5 %. Difficile de faire mieux.

Marseille et Montpellier

Sans nul doute, c’est bien à Marseille et à Montpellier qu’une place de parking possède le meilleur rendement. Surtout à Marseille, qui arrive en tête des villes les plus rentables. Ici, un parking s’échange contre 21 800 euros en moyenne. Et rapporte 5,53 % bruts.

À Montpellier, il est question d’obtenir un parking pour un prix parmi les plus bas de France. 18 300 euros en moyenne. Et le rendement brut s’élève à 5,50 % en moyenne. Ce qui est une très bonne affaire. À souligner que les parkings les moins chers de France se trouvent à Lille et à Nantes. Respectivement affichés à 17 009 et 15 242 euros. Cependant, le rendement y est inférieur. Avec 4,7 % pour Lille, et 4,6 % pour Nantes.

Paris

Avec un rendement moyen de 5,45 %, Paris arrive en troisième position des villes les plus intéressantes pour investir dans un parking. Mais la place de parking s’y négocie à 34 000 euros. À noter cependant le rendement élevé de quelques villes de la petite couronne. 6,4 % à Issy-les-Moulineaux par exemple. Et jusqu’à 6,6 % à Neuilly-sur-Seine.

