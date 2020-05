Changement de carrière : voici 5 métiers qui recrutent sans diplôme

Si son métier actuel n’a plus de sens, il est tout à fait possible d’opter pour un changement de carrière. Le meilleur dans tout ça ? C’est qu’il est possible de faire une reconversion professionnelle, sans aucun diplôme.

5. Téléprospecteur

Premier changement de carrière possible, le métier de téléprospecteur. Ici, le salaire moyen y est de 1 900 euros tous les mois et il conviendra de posséder quelques connaissances en informatique. Sans oublier l’élocution, l’écoute et la courtoisie.

4. Chauffeur Poids Lourd

Il est possible de devenir chauffeur poids lourd ; ou semi poids lourd sans diplôme. De plus, ces métiers recrutent beaucoup. Pour y accéder, seul un permis C ou EC est demandé. Et la rémunération y est de plus de 2 000 euros.

3. Serrurier

Pas de diplôme, certes, mais quelques connaissances demandées. Notamment en soudure, pliage et découpage. Le salaire moyen mensuel ? 2 200 euros.

2. Mécanicien

Là aussi, les diplômes ne sont pas nécessaires, seules les connaissances en véhicules sont demandées. À la clé, un salaire de 2 300 euros – et pas moins de 19 000 places à prendre.

1. Plombier

Toujours pas de diplôme, mais des habilitations nécessaires. Le salaire brut peut se hisser jusqu’à 2 500 euros par mois. À noter que ce métier est compliqué sur les horaires. Et qu’il est, très souvent, exercé à son propre compte.

