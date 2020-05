Certains pays sont très appréciés, notamment pour s’y expatrier. Y vivre et travailler peut s’avérer bien plus concluant que dans son pays d’origine. Retour sur le classement des meilleurs pays pour l’expatriation.

La Suisse en tête

Sans réelle surprise, c’est bien la Suisse qui arrive en tête des meilleurs pays pour l’expatriation. Notamment grâce à sa qualité de vie, aux rémunérations plus élevées et aux progressions rapides de carrière. Pas moins de 82 % des expatriés ont souligné la grande amélioration de leur qualité de vie face à leur pays d’origine. Et c’est sans compter les niveaux de pollution plus faibles. Enfin, il reste à souligner que la sécurité y est bien plus élevée. Surtout à Genève où le taux de criminalité est faible et les rues sécurisées.

Singapour

Sortons des sentiers battus, pour y découvrir Singapour. Deuxième du classement, Singapour arrive cependant en tête dans les meilleurs pays pour l’expatriation pour les familles avec enfants. 69 % des expatriés viennent souligner la possibilité pour les enfants d’apprendre diverses langues. Et 62 % des expatriés mettent en avant le fait que le système éducatif est bien meilleur que dans leur pays d’origine.

Le Canada

Difficile de parler des meilleurs pays pour l’expatriation, sans mettre en avant le Canada. Ici, la qualité de vie y est optimale et le coût de la vie bien plus faible qu’ailleurs. Il est question de 40 % en moins. La moyenne mondiale étant de 26 %.

