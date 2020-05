Investissement immobilier : les villes où le prix du mètre carré augmente le plus

Dans plusieurs villes de France, le prix du mètre carré ne cesse d’augmenter. Parfois de 10 à 20 % ! C’est notamment le cas du côté de Pessac et Montreuil. Sans oublier Limoges.

Des achats à taux très bas

Actuellement, le marché immobilier est en plein boom. Surtout du côté de l’achat. Car oui, les taux d’intérêt sont très bas, et beaucoup en profite. Malheureusement, certaines villes de l’hexagone offrent plutôt une modération de taille. Une dizaine de villes voient le prix du mètre carré augmenter incroyablement. Et il n’est pas question de Paris, de Bordeaux ou de Lyon. Qui sont pourtant, sur un plan historique, les villes les plus chères de France.

Des hausses de 20 %

En effet, il est constaté que les villes de plus petites tailles connaissent une flambée incroyable ! Rien qu’à Pessac, qui se trouve dans l’intercommunalité bordelaise, les prix ont augmenté de 20 % en une seule année. S’en suit Montreuil, et sa hausse de 13,1 % en une année. Pour rappel, Montreuil est situé aux portes de Paris et accueille désormais tous les Parisiens avec pouvoir d’achat élevé. Et désireux d’oublier les prix inabordables de la capitale Française.

Plus de 10 % dans les villes

Effectuer un investissement immobilier est un bon choix. Mais il convient de toujours faire attention à l’endroit choisi. Il est donc encore à noter que Limoges connaît une hausse du prix du mètre carré de 12,8 %. Sans oublier Poitiers et ses 11,7 %. L’on peut encore souligner les 11,4 % de Cherbourg-en-Cotentin, et les 11,1 % de Rennes. À noter que seule la ville d’Asnières-sur-Seine connaît une hausse inférieure à 10 %. Il est tout de même question de 9,2 % sur une année.

