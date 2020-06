Au bureau : quelles couleurs utiliser pour faire la différence ?

En réalité, les couleurs ont une influence directe sur les personnes et l’atmosphère. Un simple changement de couleur permet bien souvent de faire la différence au bureau. Retour sur quelques couleurs, en fonction du message à passer.

Pour se concentrer

Débutons ce tour d’horizon des couleurs, avec les couleurs qui aident à se concentrer et à réfléchir. Dans ce cas bien précis, il faut alors utiliser du vert, du gris, du jaune, du blanc ou du beige. Le choix est multiple, mais toutes ces couleurs amènent à une concentration certaine.

Car oui, le vert, par exemple, se veut relaxant et favorise la concentration. Le blanc ou le beige apaisent, tandis que la couleur jaune améliore la créativité. Et facilite la prise de décision.

Dynamiser les employés

Une couleur ressort clairement lorsqu’il est question de dynamiser les employés au bureau, le bleu. Cette couleur vient activer l’hémisphère droit du cerveau. Un hémisphère qui active notamment la créativité. Il est aussi possible d’allier le bleu avec le jaune et l’orange. Cela permet d’évoquer la jeunesse et l’intelligence. À noter qu’il convient de faire attention aux significations des couleurs. Ces dernières ne sont pas les mêmes en fonction du pays.

Se sentir à la maison

Dans certaines entreprises, il est question de faire en sorte que les employés ne se sentent pas oppressés. Qu’ils se sentent comme s’ils étaient chez eux. Pour créer une atmosphère comme celle-ci, il faut se tourner vers le bois, allié à du rose ou du bordeaux. Que des couleurs qui mettent en avant les émotions positives. Sans abuser du rose, bien entendu.

