Immobilier locatif : le classement des villes les plus rentables pour mettre en location

Une fois n’est pas coutume, l’on retrouve un classement des villes françaises les plus rentables en immobilier locatif. Ce classement se fait notamment grâce à plusieurs points précis.

Il est donc question du prix, de la population d’étudiants, mais également de la démographie et du dynamisme économique.

Toulouse en tête du classement

Au classement, Toulouse se hisse donc en tête des villes les plus rentables pour mettre en location. Ici, le marché immobilier est à son maximum. La démographie y est forte et plus de 6 000 personnes y arrivent chaque année. Rien que pour la ville. 15 000 sur la métropole. De plus, de très nombreux étudiants cherchent un logement à Toulouse. À noter que le prix moyen du mètre carré à Toulouse est affiché à 2 600 euros. Son prix au mètre carré est également très bas comparé à d’autres villes.

Lyon et Nantes suivent

Autre investissement immobilier possible. Lyon et Nantes arrivent en très bonnes positions, juste derrière Toulouse. Ces deux villes restent des valeurs sûres qu’il convient de garder à l’esprit dans le cas d’immobilier locatif. Les villes possèdent de grands atouts non-négligeables. Et elles s’affichent fièrement dans ce classement des villes les plus rentables pour mettre en location.

Une chute pour Bordeaux

Souvent présente dans le Top 3, la ville de Bordeaux connaît une chute sévère dans ce classement. Et arrive finalement à la sixième position des villes les plus rentables pour mettre en location.

La raison de cela ? Les prix affichés à Bordeaux, qui ont été multipliés par deux en seulement dix années. Sans compter la forte hausse des prix qui viennent refroidir les différents investisseurs. Et ce constat est le même pour Paris, la capitale Française.

