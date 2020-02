La pétition à signer contre la dégressivité des allocations chômage

Pas moins de deux syndicats de cadres ont lancé une pétition. Et cette dernière vise à contrer une nouvelle réforme. Une réforme qui vise, justement, l’indemnisation des cadres et la dégressivité des allocations chômage.

La pétition lancée

Elle se nomme Non à la dégressivité des allocations-chômage. Et a été lancée par deux syndicats de cadres. À savoir l’Union des cadres et techniciens, ainsi que le syndicat des cadres CFE-CGC. Cette pétition vise donc à lutter contre le projet de remise en cause de l’indemnisation des cadres.

La pétition devrait donc mettre une pression sur le Premier ministre Édouard Philippe. Mais une certitude, l’Assurance chômage sera bien revue.

Une indemnisation modifiée

Il sera donc question d’une indemnisation chômage modifiée. Notamment sur les hauts revenus. Comme l’aura confirmé Matignon. Sur le papier, il conviendra de relier dégressivité et plancher. Dès lors, il sera question d’une dégressivité des allocations pour les revenus très élevés. Sans concerner les seniors.

Cela entrerait donc en compte, au-dessus d’un plancher d’indemnisation. Pour rappel, cela se veut être l’une des promesses d’Emmanuel Macron pendant sa campagne.

Les cadres en ligne de mire

Aurélien Taché, député La République En Marche, avait déjà souligné que « La France est le pays où le plafond d’indemnisation est le plus élevé, à plus de 6 200 €. Pour ces cadres au chômage qui touchent entre 5 000 et 6 000 euros par mois, pourquoi ne pas instaurer une dégressivité à partir de six mois ». C’est notamment cette idée que le gouvernement désire exploiter malgré la grogne de certains syndicats.

Voici le lien pour accéder à la pétition contre la réforme des allocations chômage.

Partager : Twitter

Facebook