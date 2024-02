Le classement des rappeurs les mieux payés au monde

C’est Forbes qui publie le classement des fortumes du rap mondial. Un top 5 qui souligne le succès de Jay-Z. Le rappeur est notamment devenu le premier milliardaire du rap business. Belle victoire pour le chanteur en activité depuis 1996, et qui à plus de 49 ans, profite à plein du boom du streaming musical.

5. Kanye West

Avant de revenir sur le succès de Jay-Z, il faut noter que Kanye West se hisse donc à la cinquième place du classement des rappeurs les mieux payés au monde. Dans les faits, il est question d’une valeur à 240 millions de dollars.

4. Russell Simmons

Bien qu’il ne soit pas réellement un rappeur, Russell Simmons aura joué un rôle très important pour permettre au rap de devenir ce qu’il est aujourd’hui. Quatrième, la valeur s’affiche à 340 millions de dollars.

3. Dr. Dre

Finalement, Dr. Dre ne deviendra pas le premier rappeur à être milliardaire. Et ce, malgré la vente des casques audio Beats By Dre à Apple en 2014. La valeur de Dr. Dre s’élève à 770 millions de dollars.

2. Puff Daddy

Il aura affiché de nombreux noms au cours de sa carrière ; Puff Daddy – P. Diddy – Puffy ou encore Diddy, à une valeur estimée à 825 millions de dollars.

1. Jay-Z

Voilà le rappeur le mieux payé au monde. Et, accessoirement, le premier rappeur à atteindre le statut symbolique de milliardaire. À noter qu’en plus de sa musique, Jay-Z développe son business sur sa ligne de vêtements et sa propre maison de disques qui tire profit du streaming de musique. Sans oublier des parts dans du champagne et du cognac.

