Faut-il souscrire aux assurances complémentaires des locations de voiture ?

Une question se pose souvent lors d’une location de voiture ; est-ce qu’il faut souscrire aux assurances complémentaires ? Dans les faits, et en réalité, il ne faut pas toujours y souscrire. D’autant que certaines se veulent même dispensables.

Bien souvent, les loueurs abusent des clients qui n’y connaissent pas grand chose – dans le seul but de faire grimper les prix.

Responsabilité civile

Voilà notamment une assurance qui se veut obligatoire et qui entre donc en compte quand il faut choisir son assurance auto. Cette dernière se veut incluse dans le contrat de location et le tarif de l’assurance responsabilité civile ne pourra jamais être surfacturé. Sur le papier, cette garantie entre en action lors de dommages corporels et matériels sur le véhicule tiers et les personnes tierces. Mais aussi sur le véhicule loué et ses passagers.

Des options facturées en plus

Choisir une location de voiture se fait également avec toutes les options disponibles. Mais attention puisque celles-ci sont facturées en supplément et peuvent parfois être dispensables. Plusieurs catégories d’assurances complémentaires des locations de voitures sont donc à mettre en avant. Comme la CDW qui permet de réduire ou de supprimer ; dans certains cas, le montant de la franchise.

Mais également la TP qui assure le conducteur dans les tentatives de vol – ou de vol tout court. À noter également la PAI qui protège le conducteur lors de dommages corporels, ou encore l’assistance dépannage étendue. Ici, il est question d’être dépanné suite à des évènements bien particuliers ; comme les crevaisons ou la panne d’essence.

Des options inutiles en fonction du paiement

La Fédération Française de l’assurance l’aura très justement souligné, « Si le locataire règle la location du véhicule avec une carte de paiement haut de gamme, il peut bénéficier, selon les cas, de certaines garanties, telles que l’assurance réduction/rachat de franchise, l’assurance annulation de franchise, l’assurance du conducteur, l’assurance marchandises transportées et effets personnels… » Il convient donc de connaître les garanties auxquelles il est possible de prétendre avant de souscrire une option.

Cela fonctionne également avec l’assurance habitation ou l’assurance auto déjà possédée. Cette dernière peut être élargie pour inclure le véhicule loué.

