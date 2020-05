Produits bio : l’alerte de 60 millions de consommateurs

Et si les produits bio affichaient des promesses qui, sur le papier, n’étaient pas si réalistes ? Dans les faits, le bio n’empêche aucunement l’utilisation de pesticides. Ou d’huile de palme par exemple. Le tout, à cause de failles présentes sur ce label bio.

L’alerte de 60 millions de consommateurs porte également sur ces nombreux fruits hors-saison. Sans oublier l’emballage ; qui est en plastique.

130 produits passés au crible

Dans son hors-série, le magazine qu’il n’est plus besoin de présenter a testé pas moins de 130 produits et un fait notable a été pointé. Un produit avec label AB coûte bien plus cher que le même produit, sans label. Ce même label est d’ailleurs devenu un argument marketing très important.

La rédactrice adjointe de 60 millions de consommateurs, Christelle Pangrazzi, aura notamment souligné qu' »À l’heure où les scandales alimentaires s’enchaînent, le logo fait figure de Graal. Pourtant il est loin d’être sans failles ». Avant de mettre en avant comme exemples, les travailleurs immigrés et l’utilisation de l’huile de palme. Très loin, donc, des promesses d’un achat responsable.

Grande distribution et chiffre d’affaires

En prenant en compte les derniers chiffres dévoilés par l’Agence Bio, le bio atteint maintenant 5 % des achats alimentaires des Français. Cela représente également 10 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Sans compter que la grande distribution se veut plus présente que jamais. Ces dernières sont même passées devant les magasins spécialisés, et connaissent un plus fort trafic.

Quelques points à surveiller

Outre cette révélation de 60 millions de consommateurs, il est à noter que quelques points sont à surveiller. Mais surtout à améliorer pour redorer le blason du bio. À commencer par l’utilisation des engrais et autres pesticides. Attention également à l’exploitation intensive et à l’impact carbone sur tous les fruits qui ne sont pas de saison. Sans oublier la vente de fruits et légumes sous plastique.

