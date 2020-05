Marketing digital : les marques les plus efficaces sur Twitter

Sur Twitter, l’on retrouve des marques qui se veulent finalement bien plus efficaces que d’autres. Et le marketing digital permet de s’imposer face à la concurrence. C’est donc grâce à Brandwatch qui l’on connaît les 50 marques les plus visibles sur la plateforme. Et donc, les plus efficaces. Sans surprise, l’on retrouve bien plus le logo et hashtag d’Amazon, que de Nikon par exemple.

Des posts de valeur

Le marketing se veut toujours plus pressant dans le monde actuel. Et Twitter ne fait pas exception : la pression publicitaire est le maître-mot, malgré tous les beaux discours… Il existe des marques que l’on voit énormément à l’image d’Amazon ou de McDonald’s par exemple.

Il faut dire que le marketing de contenu est réellement puissant, et plus de 7 millions de tweets avec le logo d’Amazon sont à trouver sur la plateforme. Cela permet également une très forte valeur ajoutée pour les marques les plus représentées. À noter que le trio de tête se veut assez divers, avec la présence d’Amazon, McDonald’s, puis de Chanel.

Sport et Loisirs

Avant de revenir sur le trio de tête, il sera bon de souligner que les marques de sport et de loisirs parviennent à placer pas moins de quatre marques dans les vingt premières marques les plus visibles sur la plateforme Twitter.

Ainsi, Under Armour se hisse à la 19e place, avec 471 332 tweets qui contiennent le logo. Puma est 13e avec 827 139 tweets, puis Nike 6e. Avec pas moins d’1 706 864 tweets. Enfin, c’est bien Adidas qui se hisse au meilleur rang des marques de sports et loisirs. En 4e place, avec 3 088 607 tweets.

Amazon, McDonald’s et Chanel

Le trio de tête n’est finalement pas si surprenant que ça. Chanel ; qui est d’ailleurs la marque Française la plus représentée sur Twitter, se hisse à la troisième position. Avec 3 783 852 tweets. Devant, l’on retrouve McDonald’s et ses 4 952 473 tweets. Enfin, il est à noter la supériorité d’Amazon. Au compteur, ce sont donc 7 431 193 tweets qui contiennent le logo de la marque.

