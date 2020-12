Ce sont les 10 entreprises qui paient le plus en France

Certaines entreprises paient plus leurs salariés qu’une autre. Et cela est la même chose dans tous les pays du monde. La France n’échappe donc pas à cette règle – de quoi connaître une motivation supplémentaire pour travailler. Voici les 10 entreprises qui paient le plus en France. D’après les chiffres avancés par Glassdoor, une plateforme d’offres d’emploi.

Le classement des entreprises les plus généreuses

L’entreprise Amadeus s’est spécialisée dans la gestion de distribution et vente de services de voyages se hisse donc à la 10e place des 10 entreprises qui paient le plus en France. Les 17 000 salariés de l’entreprise touchent, en base médian, pas moins de 45 710 € bruts chaque année.

C’est 46 000 euros bruts chaque année. Voilà ce qu’Accenture paie à ses salariés. Pour rappel, Accenture est un cabinet de conseil. Il est implanté dans pas moins de 120 pays à travers le globe. En huitième position, General Electric. Le groupe qui est dédié à l’énergie emploie, dans le monde, 300 000 personnes. Et le salaire y est en conséquence. 50 000 €.

51 000 euros. Voilà le salaire annuel versé aux employés par l’entreprise Capgemini Invent. Pour information, l’entreprise emploi notamment des consultants de management. Mais met aussi en avant des conseils en stratégie et de la transformation d’entreprise. Nokia revient de loin, et était pourtant, au départ, une entreprise très forte dans le monde des téléphones portables. Depuis le rachat de Microsoft, Nokia connait une activité plus générale. Mais toujours dans la télécommunication. Le salaire moyen y est de 52 000 euros bruts par an.

5. Sia Partners

Avec 53 500 € bruts chaque année, Sia Partners se hisse sans difficultés dans le Top 5 des entreprises qui paient le plus en France. Une fois n’est pas coutume, l’on retrouve, ici, un cabinet de conseil en management.

4. Criteo

Dans les faits, Criteo est une start-up française. Qui vaut plus d’un milliard de dollars. Celle-ci est tournée vers la publicité en ligne et emploi 2 700 salariés. Le salaire moyen ? 57 000 euros bruts.

3. Microsoft

Sur le podium, Microsoft s’y hisse sans réelles difficultés. Bien au contraire. L’entreprise qu’il n’est plus besoin de présenter affiche un salaire annuel brut de base médian, de 63 000 euros.

2. SAP

SAP est parvenu à devenir l’un des éditeurs de logiciels professionnels les plus puissants au monde. 96 000 salariés de 140 pays sont employés ici. Et le salaire se hisse à 65 000 €.

1. Oracle

Voilà donc l’entreprise qui paie le mieux en France. Oracle. À l’image de SAP, Oracle édite les logiciels professionnels. Tout en proposant un peu plus, avec un système de gestion de base de données. Et un serveur d’applications. Le salaire y est le plus élevé ; tout comme les salariés. 70 000 € et 137 000 employés.

