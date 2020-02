Bien payé ou mal payé ? Les chiffres des salaires moyens selon l’INSEE

Grâce à l’INSEE, il est désormais possible de savoir si l’on est bien payé. Ou mal payé. En effet, l’organisme a dévoilé les chiffres des salaires moyens. Notamment dans le privé. Parfait pour se positionner et se faire une idée de la moyenne à laquelle nous pouvons avoir droit.

L’étude, réalisée chaque année, a été publiée en avril dernier et concerne surtout le privé. En connaissant son niveau de revenu, il sera facile de se situer.

En France, le salaire net moyen s’élève à…

Pas la peine de faire durer le suspense, le salaire net médian s’affiche à 1 789 €. Ce chiffre officiel de l’INSEE correspond à un temps plein, dans le secteur privé. À noter donc, qu’un salarié sur deux gagne moins que ce salaire. Ou vu de l’autre côté : un salarié sur deux gagne plus.

Attention à ne pas confondre ce salaire médian avec le salaire mensuel moyen. Ce dernier se hisse à 2 238 euros. Voici donc les chiffres des salaires moyens selon l’INSEE. À souligner que ce sont les cadres qui connaissent la plus forte augmentation de la rémunération. Avec 0,6 % supplémentaire. Leur salaire mensuel moyen s’affiche ainsi à 4 060 euros, nets.

10 % des salariés sont réellement très mal payés

Grâce à l’étude complète de l’INSEE sur les rémunérations des salariés français, se positionner dans la fourchette des salaires est très facile.

On note que 90 % des salariés touchent plus de 1 189 € nets tous les mois, ce qui est le salaire le plus bas de l’étude de l’INSEE. Mais cela veut également dire que 10 % des salariés du privé sont donc extrêmement mal payés. Ils touchent moins de 1 189 € par mois pour un équivalent temps plein. Très loin, donc, du 1 % des salariés qui touchent plus de 8 629 €.

Ils sont également 10 % des salariés du privé à gagner plus de 3 576 euros nets tous les mois. Ces chiffres permettent donc de voir si l’on est bien payé, ou mal payé.

Les différences hommes / femmes

Voilà un fait qui ne change toujours pas. Difficile pour une femme, d’obtenir, pourtant à travail égal, le même salaire. Pour les hommes, le salaire mensuel médian se hisse à 1 899 euros. Contre 1 639 euros pour les femmes. La différence est considérable, et l’est encore plus du côté des salaires les plus élevés.

Ainsi, 1 % des salariés hommes du privé gagnent au moins 9 925 euros tous les mois. Pour les femmes, l’on retrouve une différence de plus de 3 000 euros ! En effet, ces dernières obtiennent, mensuellement, 6 583 euros.

Avec les chiffres des salaires moyens selon l’INSEE, il est donc facile de se positionner.

Est-on riche avec 4000€ de revenus mensuels ?

La chaîne YouTube Datagora répond en vidéo à cette question. Une analyse du salaire moyen des Français à partir des données officielles de l’INSEE.

