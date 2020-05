Immobilier au Portugal : de belles opportunités pour investir

Dans les faits, le Portugal propose toujours de belles opportunités pour investir.

À souligner notamment, que les Français sont très attirés par l’immobilier au Portugal, un marché qui tente de nombreux investisseurs Européens. En seulement quelques années, le Portugal est devenu un pays avec une situation très attractive.

Un régime fiscal qui attire

Depuis 2009 maintenant, le Portugal a mis en place un régime fiscal capable d’attirer l’intégralité des investisseurs. Aussi bien les retraités, que les actifs. Dans les faits, ce régime fiscal permet d’incroyables avantages fiscaux, en respectant quelques simples conditions. Ainsi, pour 183 jours de présence sur le territoire à l’année, les retraités bénéficient d’une exonération totale des impôts. Et ce, pendant dix ans. Pour les actifs, le taux d’imposition ne dépasse pas 20 % pour les revenus issus de sources Portugaise. Les revenus issus hors du Portugal, ne sont pas taxés.

Une hausse de prix

Le marché immobilier Portugais affiche désormais une hausse de 10,3 % des prix. Notamment à cause de l’arrivée de tous ces investisseurs. Cependant, c’est également grâce au tourisme, que les centres-villes ont pu être réhabilités. De plus, il est également question d’un nombre de transactions qui ne cessent de progresser. En une seule année, ce dernier à augmenter de 16,6 %.

Toujours de belles opportunités

Bien que les prix devraient toujours se hisser à des sommes plus élevées, il existe des zones qui, à l’heure actuelle, n’ont pas les mêmes espoirs de plus-values. Cependant, elles pourraient bien en proposer rapidement. Il sera possible, par exemple, de noter l’est de Lisbonne et les quartiers Intendente, Graça et Anjos. Ici, le prix du mètre carré est compris entre 3 500 et 6 000 euros. Ce qui reste encore très loin des 10 000 euros des quartiers les plus chers.

Partager : Twitter

Facebook