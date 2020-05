Retraite : les avantages du Portugal pour s’installer

Aucun doute, le Portugal est une référence pour s’installer une fois en retraite. Les Français plébiscitent ce pays, et les bonnes raisons de s’installer au Portugal sont nombreuses.

Les retraités français sont toujours plus nombreux à prendre la direction du Portugal ; notamment à cause d’un taux d’ensoleillement élevé. Mais il y a une autre raison qui fait plus pencher la balance : l’exonération fiscale accordée pour une période de dix années lorsque l’on vient passer sa retraite au Portugal.

Exonération fiscale au Portugal

C’est, bien entendu, le principal avantage du Portugal pour s’y installer une fois à la retraite. Pendant dix années, il sera donc question d’une exonération fiscale totale. Mais c’est également un point très critiqué, comme l’aura souligné le conseiller fiscal, André Machado Vaz. « Un citoyen français ou finlandais, par exemple, ne voit pas forcément d’un œil positif l’application d’un régime fiscal plus avantageux au Portugal, qui permet d’attirer des investissements et des résidents dans un pays périphérique ».

Un mesure très critiquée

Cette exonération fiscale ; bien qu’elle soit un avantage de taille pour tout retraité s’installant au Portugal, est critiquée. Car oui, celle-ci peut paraître injuste envers les habitants du pays. En effet, ces derniers n’ont pas droit à une telle exonération. Dans les faits, cette mesure est injuste et il se pourrait bien que les critiques constantes poussent le Portugal a mettre un terme à celle-ci.

De nombreux retraités partent au Portugal

En une seule année, ils étaient plus ou moins 10 000 retraités étrangers à s’installer au Portugal. Sur ces 10 000, pas moins d’un tiers de retraités Français. Tous profitent donc de cette exonération fiscale offerte par le pays. Cependant, Rolando Rodrigues ; directeur de l’association des retraités portugais, souligne que cette mesure nuit aux retraités portugais. D’autant que les retraités étrangers ont des pensions souvent très élevées, en comparaison d’une pension d’un retraité Portugais.

