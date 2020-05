Avant de sélectionner son assurance auto, il est indispensable de vérifier certains points. Voici les 3 critères les plus importants, pour ne pas faire d’erreur.

Dans une assurance voiture, beaucoup d’options sont disponibles ; à l’image de l’assurance tous risques, et autre assurance au tiers. Retour donc, sur les 3 points à vérifier avant de choisir son assurance auto.

Les différences entre tiers et tous risques

Premier point à vérifier avant de sélectionner une assurance auto, la formule. Soit au tiers, soit tous risques. Dans les faits, la formule au tiers est le minimum obligatoire afin de circuler sur la voie publique. Cela permet donc d’assurer la responsabilité civile du ou des conducteurs. Mais dans cette situation, le conducteur, le véhicule et les passagers ne sont pas assurés. En tous risques, les garanties changent. Ici, le conducteur, le véhicule et les passagers seront assurés. Mais cette formule est donc plus chère.

Les options disponibles

En plus des différents contrats, il existe diverses options à éventuellement prendre en compte. Ainsi, il sera possible de citer la garantie vol, mais également incendie, explosion et bris de glace par exemple. De plus, l’on retrouve la garantie du conducteur. Notamment pour les dommages corporels. Mais aussi l’option sur l’assistance en cas de panne. Et, bien sûr, la protection juridique.

Ne pas oublier la franchise

Sur le papier, il ne faut pas oublier qu’une franchise entre en compte dans les garanties d’une assurance auto. Cette franchise reste d’ailleurs à la charge de l’assuré. Pour définir le montant de la franchise, le calcul peut être variable. Cela peut être une somme fixe, un pourcentage, ou encore une somme fixe cumulée à un pourcentage. À noter qu’une franchise élevée fera baisser le montant de l’assurance auto. Mais en cas de sinistre, l’assuré devra payer plus. Finalement, choisir son assurance auto n’est pas si compliqué que cela.

