Le compte courant est une offre immanquable de Fortuneo.

Pour réussir à ouvrir un compte chez Fortuneo, il faudra montrer un niveau de revenus mensuels en fonction de la carte bancaire désirée. Retour, dès lors, sur les avantages du compte courant Fortuneo.

Gérer les activités bancaires

Destiné aux clients appréciant l’autonomie dans les activités bancaires, le compte courant Fortuneo est un immanquable. Tous les services sont disponibles. Aussi bien l’édition de RIB, que les virements (ponctuels et programmés) et l’envoi de chèque en ligne. De plus, les alertes SMS sont aussi disponibles. À noter que tout peut être géré directement depuis l’espace client et son interface simple et intuitive.

3 cartes bancaires différentes

Sur le papier, la carte bancaire obtenue diffère en fonction du niveau de revenus du demandeur. Ainsi, pour une Mastercard Classic, il conviendra de justifier de revenus nets mensuels d’un minimum de 1 200 euros. Ou posséder 5 000 euros chez Fortuneo. La Mastercard Gold s’obtient, quant à elle, dans le cas de revenus mensuels nets, à hauteur de 1 800 euros de revenus. Ou avec 10 000 euros d’épargne. Enfin, à noter que la World Elite Mastercard ne s’obtient qu’avec un revenu mensuel net, de 4 000 euros.

Le logiciel Fortuneo Budget

Logiciel graphique, Fortuneo Budget se veut gratuit et offre une très bonne gestion des rentrées d’argent et des dépenses. La capacité d’épargne est donc facilement calculable de cette manière. À souligner que Fortuneo Budget peut aussi être utilisé avec d’autres comptes. Dont ceux d’autres banques. Soit un autre avantage de taille, en ouvrant un compte courant Fortuneo.

