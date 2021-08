Immobilier : ces 5 solutions vont garantir vos loyers

Garantir un loyer n’est pas toujours chose facile, mais il existe des solutions pratiques pour assurer ses revenus locatifs sur le long terme.

La question de la garantie des loyers se pose dès les premières étapes d’un d’un investissement immobilier. Garantir le rendement sur lequel appuyer son projet est un donnée-clé : retour sur 5 solutions capables de garantir les loyers en immobilier, durablement.

5. En quête du bon locataire

Cela tombe sous le sens, mais choisir le bon locataire peut éviter bien des déconvenues. Il convient donc de choisir un locataire ayant des revenus suffisants, mais surtout réguliers. Si le locataire possède déjà un emploi, il conviendra de vérifier s’il gagne, au minimum, trois fois le montant du loyer. Charges comprises.

4. Une caution locative

Autre solution pour garantir un loyer en immobilier, la caution. En effet, cela permettra notamment d’obtenir un le paiement du loyer. Même si le locataire ne payait pas. Dans le cadre d’une caution, c’est donc une tierce personne qui payera pour le locataire.

3. Le dispositif Visale des loyers

Sans une caution d’une tierce personne, il y a une autre solution. Visale. Créé en 2016, ce dispositif agit comme le cautionnement d’un proche du locataire. Visale est alors garant des loyers et charges. Pour l’intégralité de la durée du bail.

2. Un garant virtuel pour les locataires

Outre le dispositif Visale, il y a de nombreux garants virtuels qui se sont lancés. L’offre proposée est exactement la même que Visale. La différence vient du fait que ces services sont payants pour le locataire. À hauteur de 3,5 % du montant du loyer en moyenne. Pour les porteurs d’un projet d’investissement immobilier, voilà une façon innovante d’inverser le coût de la garantie des loyers.

1. L’assurance des loyers impayés

Il est également possible de signer une assurance de loyers impayés. Bien que l’assurance possède un certain coût pour le propriétaire, elle reste notamment très efficace. Et surtout rassurante. Cependant, le choix du locataire devra se faire en fonction des critères imposées par la compagnie d’assurance elle-même.

Partager : Twitter

Facebook