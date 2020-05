Certaines technologies ; pourtant très bonnes sur le papier, n’auront pas eu le succès attendu.

Beaucoup d’objets qui devaient bousculer le quotidien, se sont finalement avérés comme bien oubliables. Retour malheureux, sur des technologies révolutionnaires qui ont fait un grand flop.

Numéro 5, Les TV 3D

C’est en 2009 que la 3D aura fait beaucoup de bruit. Notamment grâce à la sortie du film Avatar. Malheureusement, l’engouement autour de cette technologie se tassera assez rapidement. En 2017, de nombreux constructeurs annonceront la fin de production des modèles de TV 3D. Il y avait pourtant de belles promesses dans cette technologie.

Les MiniDiscs, numéro 4

C’est en 1992 que les MiniDiscs sont apparus. Avec l’ambition de devenir le sublime successeur de la désormais très vieille cassette audio. Si le succès au Japon a été net, difficile de connaître la même chose hors de l’archipel. En une année aux USA, seulement 50 000 lecteurs de vendus. Et en 20 ans, 22 millions de MiniDiscs ont trouvé preneurs.

Top 3, Des robots humains

Le 21e siècle a apporté avec lui une imagination tenace. Celle d’une industrie robotique, avec robots humanoïdes. Ces derniers seraient même en mesure de reproduire tous les gestes à la perfection. Cependant, ces mêmes robots ne sont plus réellement à l’ordre du jour. Désormais, l’IA se veut plus poussée et les machines connectées ressemblent à tout. Sauf à des humains.

Les lunettes connectées, numéro 2

En 2016, Snapchat lançait ses lunettes de soleil connectées, les Spectacles. Seulement trois ans après l’échec de Google et de ses Google Glass. Dans les faits, les lunettes permettaient de filmer en HD et de mettre les vidéos sur le réseau. Malheureusement, le succès ne sera clairement pas au rendez-vous.

Top 1, L’Amazon Fire Phone

C’est en 2014 qu’Amazon lançait, en grande pompe, son premier (et seul) smartphone. Le Fire Phone. Vendu 649 dollars le jour de sa sortie, le smartphone connaîtra un incroyable échec. Pire encore ; en promotion à 199 dollars, les ventes ne décollaient pas. L’histoire fut lourde pour Amazon, qui aura perdu plus de 83 millions de dollars dans l’histoire.

