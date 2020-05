Les chefs d’état les mieux payés de la planète

Diriger un pays peut permettre l’obtention d’un très bon salaire.

Petit tour d’horizon, donc, des chefs d’état les mieux payés de la planète. À noter que certains chefs d’état peuvent gagner beaucoup plus (jusqu’à 8 fois plus) que le peuple gouverné.

Numéro 5, Scott Morrison – Australie

Ce tour d’horizon débute en prenant la direction de l’Australie. Ici, le Premier ministre, Scott Morrison, touche un salaire de 333 641 euros par an. L’on parlera ici de la valeur globale du salaire. Sur le papier, le Premier ministre gagne 6,4 fois plus que les Australiens.

Angela Merkel – Allemagne, numéro 4

Direction ensuite l’Allemagne, pour découvrir le salaire d’Angela Merkel. Bien qu’il soit moins impressionnant que les prochains, le salaire reste incroyablement élevé, comparé au salaire moyen annuel du pays. Angela Merkel touche donc 339 381 euros. Soit 7,44 fois plus que la moyenne du pays !

Top 3, Donald Trump – États-Unis

Pour le Président Américain Donald Trump, le salaire annuel s’élève à 351 084 euros chaque année. Dans les faits, cela représente plus de 6,6 fois le salaire annuel moyen du pays.

Alain Berset – Suisse, numéro 2

Le salaire du Président de la Suisse s’élève à 398 302 euros. Face à la moyenne de salaires du pays, le salaire présidentiel est tout de même 6,89 fois plus élevé.

Top 1, Lee Hsien Loong – Singapour

Ici, difficile de faire plus incroyable. Dans les faits, le salaire de Lee Hsien Loong (Premier ministre du pays) s’envole à 1 403 522 euros. De plus, cela représente 17,6 fois plus que le salaire annuel moyen de Singapour.

