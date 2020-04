Un senior sur deux a du mal à boucler son budget chaque mois

Il y a un chiffre qui fait peur, un senior actif sur deux connaît une situation délicate.

En effet, c’est une enquête dévoilée pour le Salon des séniors qui démontre que les seniors actifs sont dans une situation financière plus compliquée à gérer que celle des retraités. Pour rappel, un senior actif est une personne de plus de 50 ans, qui n’est pas encore à la retraite.

63 % de seniors actifs concernés

Selon l’enquête faite par Cofidis ; sur un panel de 1 009 Français de 50 ans et plus, ils sont 63 % de seniors actifs qui jugent de l’insuffisance de leur pouvoir d’achat. En effet, il est question d’une diminution de ce dernier pendant les douze derniers mois.

Une précarité financière

Toujours selon l’enquête, il est possible de découvrir une véritable précarité financière. 47 % des seniors actifs ne parviennent pas à boucler le budget chaque mois. Contre 35 % du côté des retraités. À souligner également que 33 % des seniors sont à découvert à la fin du mois. Contre 18 % chez les retraités. Et cette situation est d’autant plus pesante, lorsqu’il y a des enfants ou des parents à charge.

Les dépenses nécessaires

Ce sont bien ces dernières qui pèsent le plus dans le budget mensuel. Outre la charge des enfants et des parents ; pour 33 % des seniors actifs. Dès lors, entre le logement, l’alimentation, les impôts, les dépenses de santé, d’assurances et autres factures d’énergie, le total s’élève, en moyenne, à 1 604 euros tous les mois. Pour les retraités, il est question de 1 487 euros par mois, pour les mêmes dépenses.

