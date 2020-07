Environnement : ces marques sont vraiment écoresponsables

Il existe désormais, une application et une plateforme, qui permettent de distinguer les marques écoresponsables.

Pour passer outre les dires des marques ; pas toujours vrais, l’actuelle génération écologique demande de plus en plus de boycott de certaines marques. Entre exploitation de la main-d’œuvre utilisation de produits très polluants et gaspillage, cela fait beaucoup.

Une application pour évaluer les marques

Good on you est une application permettant de découvrir les vêtements de bonne qualité, dans une liste de 1 000 marques. Pour le classement, il est question de mesurer l’impact de la marque, sur l’homme et la nature. Et cela grâce aux informations données par les marques, mais aussi par des rapports d’ONG et d’autres certifications obtenues. Depuis qu’Emma Watson (Hermione – Harry Potter) en est l’ambassadrice, l’application aura également connu une belle envolée et un succès de plus en plus important.

Exemples de quelques marques

Mango, de son côté, obtient la note de Pas assez bien. Et cela n’est pas sans raisons. Trop de renouvellements de stock, pas de recherche d’économies d’eau, et pas de suppression du chrome dans les habites. D’autant que la main-d’œuvre se veut situer dans des pays à salaires très bas. H&M et Zara sont mieux lotis, avec un C’est un début. Nike n’est Pas assez bien, quand Adidas est Bon. Adidas, par ailleurs, obtient presque la note maximale. De même que la marque Veja. People Tree possède également un très bon classement, et est l’un des pionniers de ce qu’on appelle la mode éthique.

Comment obtenir une bonne note ?

Pour briller dans le classement, deux des trois critères précédemment cités doivent être remplis. À noter que beaucoup de marques sont à éviter, à cause du manque d’informations publiques et du greenwashing. Le document explicatif de Good on you souligne d’ailleurs concernant les meilleurs scores, que «Ce sont souvent des marques pensées dès le début comme éthiques et durables sur l’ensemble de la chaîne et qui sont très transparentes»

