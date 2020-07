Investir dans l’immobilier locatif : 5 arguments clés

Il existe plusieurs arguments pour investir dans l’immobilier locatif.

Augmenter ses revenus et son patrimoine ? Oui, mais pas en ignorant la fiscalité. Dès lors, retour sur l’investissement dans l’immobilier locatif, et sur 5 arguments clés.

Numéro 5, un placement immanquable

Que l’on soit un investisseur occasionnel ou un particulier avec de grands moyens financiers faisant appel à un professionnel, l’immobilier locatif est un incontournable. Dans les faits cependant, chaque investisseur tentera avant tout de retrouver une rentabilité locative. Il faut toutefois conserver à l’esprit que l’immobilier locatif est un investissement sur la durée. L’immobilier locatif n’est pas la bourse.

Un complément de revenus, numéro 4

Investir dans l’immobilier locatif est le meilleur moyen d’obtenir un patrimoine immobilier. Si la finance mondiale est en baisse, la pierre, quant à elle, reste une valeur sûre. Et ne nécessite pas de connaissances particulières. D’autant qu’un investissement locatif procure un complément de revenus non-négligeable. Surtout lors de la cessation d’activité.

Top 3, des taux très bas

Une certitude actuellement, les taux d’intérêt sont bas. Historiquement bas. Attention cependant, puisque tous les investissements locatifs ne sont pas toujours bons. Il vaut mieux choisir un bon emplacement, avant tout.

Obtenir des loyers, numéro 2

Bien sûr, il faut obtenir des loyers lors d’investissements locatifs. Pour réussir cela, autant se poser une question simple. « Aurais-je envie de vivre dans ce logement ? » Si non, il conviendra de ne pas acheter. Attention également à bien choisir entre neuf et ancien. Un logement neuf permet de retrouver du confort. D’autant que ces derniers sont plus lumineux, et mieux isolés. À noter néanmoins que ces mêmes logements sont souvent mal placés. Puisqu’à l’extérieur de la ville par exemple.

Top 1, la loi Pinel

Dans les faits, il est possible d’obtenir la réduction d’impôts grâce à la loi Pinel. Mais pour cela, il convient d’acheter (ou construire) un logement entièrement neuf. Et situé dans une commune qui connaît une pénurie de logements. Sans oublier que cette commune doit également figurer sur une liste établie par décret.

