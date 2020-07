Immobilier de luxe : c’est l’appartement le plus cher des Etats-Unis

Un milliardaire vient de franchir le pas, et aura acheté l’appartement le plus cher des États-Unis.

Kenneth Griffin est désormais propriétaire de l’appartement le plus cher des États-Unis, d’une valeur de 238 millions de dollars. Pour ce prix, l’on retrouve une surface de 2 300 mètres carrés et une vue directe sur Central Park.

Kenneth Griffin, le milliardaire

Kenneth Griffin se trouve parmi les 50 plus riches personnes d’Amérique, selon le classement du magazine Forbes. Ce dernier possède une fortune estimée à plus de 9,9 milliards de dollars. Kenneth Griffin sera donc rentré un peu plus dans l’histoire, en prenant possession de l’appartement le plus cher vendu dans le pays (238 millions de dollars). Le record de vente de 2014 (147 millions de dollars pour un bien à East Hampton) est donc battu.

L’appartement en détail

D’après le Wall Street Journal (le journal ayant annoncé l’achat du bien), l’appartement est situé au 220 Central Part South à New York. Dans les derniers étages de l’immeuble qui en compte 79. À l’intérieur, l’on compte 16 chambres, 17 salles de bain et pas moins de 5 balcons. De plus, l’appartement est inclus dans une résidence avec salle de gym, bar à jus, bibliothèque, terrain de basket, simulateur de golf, ou encore aire de jeux pour enfants. Pas moins de 2 300 mètres carrés composent cet appartement. Cependant, et sur le papier, la somme n’est pas disproportionnée par rapport au marché. Pour rappel, le mètre carré ici est évalué à plus de 100 000 dollars.

Ses autres acquisitions

Kenneth Griffin aura effectué bien d’autres achats, et toujours records. À Londres, par exemple, il aura acheté une maison proche du palais de Buckingham pour 122 millions de dollars. Soit le bien le plus cher depuis 2011. Il sera aussi possible de noter l’appartement de Chicago pour 58 millions de dollars, et l’appartement de Miami Beach, pour 67 millions de dollars. Sans oublier la propriété de Palm Beach, acquise pour 230 millions de dollars. Selon le Palm Beach Daily News.

