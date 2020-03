Les Français, nouveaux rois de l’immobilier au Portugal

Outre la France, les rois de l’immobilier se dirigent fortement vers le Portugal.

Cela n’est maintenant plus un secret, d’autres pays sont plus attractifs que la France ; et le Portugal n’échappe pas à cela. Retour sur les Français, qui sont les nouveaux rois de l’immobilier au Portugal.

Le Portugal se fait racheter

L’hebdomadaire Portugais Visao n’hésitait pas à mettre en une que « Les millionnaires Français sont en train de racheter le Portugal ». Dans son article, l’hebdomadaire soulignait également qu’“Ils offrent des millions pour des tours résidentielles, des copropriétés et des bâtiments à réhabiliter. En quelques années, ils ont révolutionné le marché immobilier national, qui continue d’augmenter”.

Le rachat de Claude Berda

C’est un dossier de 24 pages au total que l’hebdomadaire aura mis en avant. Dans ce dernier, l’on apprenait, par exemple, que Claude Berga est le premier investisseur français privé du pays. Il aura d’ailleurs racheté la Herdade da Comporta qui appartenait à la famille Espirito Santo. Cette vente fait notamment suite à l’effondrement bancaire de la famille en 2014.

De nombreux achats chaque jour

Ces Français qui sont les nouveaux rois de l’immobilier au Portugal achètent, chaque jour, une moyenne de 29 maisons. Sur l’année 2018. Il est aussi question d’immeubles commerciaux. Si l’immobilier au Portugal attire tant les Français, c’est notamment pour diverses raisons fiscales et sécuritaires. Sans oublier les bonnes affaires et le soleil. De plus, il est à noter l’importante différence de prix. En effet, un 31 mètres carrés à Paris, vaut un 85 mètres carrés du côté de Lisbonne.

