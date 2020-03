Retail : quelles perspectives pour la grande distribution ?

L’étude Société et Consommation dévoile les perspectives du retail et de la grande distribution. Un observatoire qui revient sur les tendances du petit commerce, commerce en ligne, grande distribution et shopping.

Une étude qui met à mal la grande distribution

En janvier dernier, l’Observatoire Société et Consommation a dévoilé une étude mettant en avant la façon dont les Français considèrent les formats existants. Bien que restants toujours très fréquentée, la grande distribution voit une tendance se dessiner. Une fréquentation en hausse des petits producteurs, des magasins bio et du hard discount.

La grande distribution et les besoins

Pour 46 % des Français, effectuer les achats en hypermarché est un moment agréable. Cependant, 71 % des Français estiment tout de même que la grande distribution possède une part de responsabilité à la crise économique et sociale actuelle en France. La grande distribution possède un aspect néfaste pour les Français. Celui d’appartenir à divers grands groupes. Qui se veulent uniquement préoccupés par des profits toujours plus conséquents.

L’idéologie en ligne de mire

La grande distribution doit lutter contre une critique idéologique. Comme l’aura souligné Philippe Moati, le co-fondateur de l’Observatoire Société et Consommation et professeur d’économie. Dans les faits, il n’y a que 15 % des Français qui pensent que la grande distribution est capable de se lancer convenablement dans la transition alimentaire. Pour la grande distribution, il est donc question de répondre à ces nouvelles attentes des consommateurs. Des attentes qui pointent toujours plus vers la praticité. Entre la rapidité et la livraison à domicile, la grande distribution doit également faire face à Amazon, qui ne cesse de prendre du galon dans le secteur.

Quelles tendances Retail en 2022 ?

En vidéo, le débat de Kantar Vision sur l’avenir du retail et de la grande distribution. Christophe Meuter, CCO Europe de Kantar Retail et Vincent Druguet, CEO France de Wunderman livrent leur vision des perspectives et tendances à suivre pour 2022.

