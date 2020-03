McDonald’s possède bien des idées pour faire consommer toujours plus.

En effet, chez McDonald’s, la digitalisation et le design permettent presque de faire oublier que la chaîne de restauration est un symbole d’une standardisation alimentaire. Retour sur les astuces marketing de McDonald’s pour pousser à la consommation.

Le succès des bornes

Depuis 2014, des bornes ont été installées dans les McDonald’s. Et ces dernières permettent un changement de taille. Désormais, les pics de clients le midi et le soir ne sont plus d’actualités. Tout comme les clients repartant du restaurant, après avoir vu trop de monde. De plus, ces mêmes bornes permettent de pousser à la consommation grâce à diverses images de produits proposés par l’enseigne.

Une nouvelle ambiance du décor

En fonction de la situation du McDonald’s, le décor intérieur peut se voir bien modifié. En effet, à la montagne, l’ambiance chalet est mis en avant, tandis que l’on peut même retrouver des bibliothèques dans les McDonald’s proches de la Sorbonne. Et bien d’autres décors sont possibles. Graffitis et métal industriel, famille, ou encore bois et pierre. Rares sont les Mcdonald’s identiques, dans la même ville.

Commande en ligne et livraison à domicile

Il n’y a même plus besoin d’atteindre l’intérieur du restaurant pour commander. En effet, l’application mobile ; ou le site, permet au client de passer commande puis de chercher cette dernière ensuite. Pourtant pratique, cette commande en ligne n’est utilisée que par 2 % des clients. Autre astuce qui pousse à la consommation, la livraison à domicile. Cette dernière est d’ailleurs très appréciée des citadins pressés. Dix minutes maximum pour les courses des livreurs.

