Emploi : les villes françaises où les entreprises embauchent le plus

En France, certaines villes permettent de meilleures chances d’obtenir un emploi.

Car oui, il faut d’abord noter que 12 % des salariés étaient en CDD en 2017, contre seulement 6 % à l’aube des années 1980. Et cela s’explique notamment par la position géographique des employeurs ; retour sur les villes françaises où les entreprises embauchent le plus.

Numéro 5, Toulon

Direction le sud-est de la France pour y découvrir la ville de Toulon et ses 170 000 habitants. Ici, 86,4 % des personnes sont en CDI ou fonctionnaires. À noter que la base navale de Toulon embauche presque 20 000 personnes ; 12 % de la population de Toulon !

Villeurbanne, Numéro 4

Dans la banlieue de Lyon, Villeurbanne apparaît comme la commune de banlieue où l’on compte le plus d’habitants. 150 000 personnes. C’est d’ailleurs dans cette commune où l’on passe sous la moyenne nationale. 86,4 % de CDI ou de fonctionnaires. Contre 11 % de CDD (12 % au niveau de l’hexagone)

Numéro 3, Paris

Sur le podium des villes qui embauchent le plus, Paris. La Capitale Française se veut également la capitale économique du pays. Ainsi, l’on compte 87 % de CDI et de fonctionnaires.

Nice, Numéro 2

Toujours dans le sud du Pays, Nice et ses plus de 300 000 habitants. Proche de la frontière avec l’Italie, Nice jouit d’un tourisme de masse. Qui joue d’ailleurs un rôle important dans l’économie de la ville. Pas moins de 88 % de CDI et de fonctionnaires sont à dénombrer.

Numéro 1, Marseille

Voilà, sans nul doute, la ville française où les entreprises embauchent le plus. Sur 860 000 habitants, l’on compte 88 % de CDI et autres fonctionnaires. Et cela, grâce au fait que Marseille s’impose comme le premier port français. Aussi bien pour les croisières, que pour le commerce et la pêche.

Partager : Twitter

Facebook