Crédit à la consommation : attention aux faux taux d’intérêt affichés par les banques

Une certitude, il existe de plus en plus de taux d’intérêt trompeurs.

Les établissements de crédit ne cessent de mettre en avant des taux incroyables ; 1 %, 0,50 %, et même 0,40 % ! Cependant, attention aux faux taux d’intérêt affichés par les banques.

Offre promotionnelle, pour gros emprunt

Depuis quelque temps maintenant, les organismes de crédit ne cessent de se livrer bataille sur les taux d’appel. Carrefour Banque propose, par exemple, un taux de 1 % ; tout comme Cetelem et Cofinoga. Younited Credit fait encore mieux avec 0,50 %, et Banque Casino, 0,40 %. Mais pour y avoir droit, il faut emprunter beaucoup. Entre 10 000 et 20 000 euros. Tout en remboursant la somme en moins d’une année.

Qui y a droit ?

Ces taux ne sont clairement pas destinés à tout le monde. Par exemple, le taux de 0,50 % de Younited Credit est accessible dans le cas d’un remboursement de 1 610 euros tous les mois, pendant six mois. Et ce, pour un emprunt de 10 000 euros. De plus, il faut toujours garder à l’esprit que les organismes demandent des revenus trois fois supérieurs à la mensualité. Dans ce cas précis, cela représenterait plus de 4 500 euros par mois. Sur le papier, ces offres ne sont que très peu distribuées.



Des faux taux, et trompeurs

Attention également aux conditions d’emprunt. Qui sont très restrictives. Interdiction de choisir l’organisme de crédit ou de la banque en fonction du taux uniquement. D’autant qu’un taux très bas ne l’est pas toujours. Par exemple, chez Banque Casino, un crédit de 15 000 euros est certes à 0,40 %, mais sur 12 mois. Dans le cas d’un remboursement sur 48 mois, le taux explose, à 5,70 %.

