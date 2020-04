Voici les 5 entreprises les plus admirées au monde

C’est grâce au magazine Fortune que l’on peut découvrir les entreprises les plus admirées.

S’il n’y a pas réellement de surprise sur l’entreprise la plus admirée, il y en a quelques-uns dans le Top 5. Découvrons ensemble, les 5 entreprises les plus admirées au monde.

Numéro 5, Starbucks

À l’entrée de ce Top 5, l’on retrouve la célèbre entreprise Starbucks. Fondée en 1971, la chaîne de magasins propose surtout des cafés. Pour rappel, ce Top 5 des entreprises les plus admirées au monde prend en compte divers critères bien précis. Comme l’innovation, les ressources humaines, la qualité de gestion, la compétitivité mondiale, ou encore la qualité des produits et services proposés.

Walt Disney Company, Numéro 4

Créée par Walt Disney en 1923, l’entreprise aura connue de nombreux succès et sera reconnue à travers le monde entier. D’ailleurs, cette place de numéro 4 dans les entreprises les plus admirées au monde souligne également autre chose. Walt Disney Company est, en effet, la marque la plus puissante au monde.

Numéro 3, Berkshire Hathaway

Très admirée dans le monde, Berkshire Hathaway est un conglomérat et une société d’investissement. Son chiffre d’affaires en 2017 ? Pas moins de 222,9 milliards de dollars.

Amazon, Numéro 2

Difficile de passer outre Amazon lorsqu’il est question des entreprises les plus admirées au monde. Numéro 2, Amazon mérite amplement sa place, notamment de par sa compétitivité sur le plan mondial. Et ce, malgré quelques scandales qui ont déjà éclaté.

Numéro 1, Apple

Au final, c’est sans surprise que la marque à la pomme croquée arrive en tête des entreprises les plus admirées au monde. D’autant que les produits sont disponibles dans de très nombreux pays du globe. Enfin, à souligner que Netflix arrive 11e de ce classement, Facebook 12e. Coca-Cola n’est que 18e, tandis que McDonald’s atteint péniblement, la 37e place.

