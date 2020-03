Epargne : 3 placements pour augmenter le rendement de son épargne

Avoir une épargne permet bien souvent de mettre des fonds de côté ; qu’il est possible d’augmenter à terme

Il existe beaucoup de placements pour augmenter le rendement de son épargne. Retour donc, sur 3 placements qui permettront de faire travailler son épargne, pour en augmenter son rendement.

L’assurance vie multisupport

Sur le papier, l’assurance vie multisupport permet au souscripteur, la répartition de l’épargne sur divers supports. Ces derniers permettent donc l’accès à plusieurs types de placements. Cette même assurance vie multisupport permet donc de trouver le parfait équilibre entre risque et rendement. Un équilibre qui change en fonction de l’épargnant. De plus, et malgré l’évolution fiscale concernant les retraits, l’assurance vie multisupport est toujours attrayante.

Les fonds à formule

Ici, il est question de fonds à formule. Dans les faits, ce sont des fonds communs de placement. Qui permettent notamment de combiner une performance boursière et une garantie. Attention cependant, puisque ces mêmes placements se veulent très difficiles à appréhender. Pour augmenter le rendement de son épargne, il conviendra donc d’être très informé. D’autant que la rentabilité est aléatoire. De plus, il convient de noter des frais élevés, et des mécanismes peu transparents pour l’épargnant.

Les obligations convertibles

Une obligation convertible est, dans les faits, une obligation où un droit de conversion est attaché. Cela offre la possibilité d’échanger l’obligation en actions. Sans obliger ce même échange. Le prélèvement forfaitaire de 30 % redonne, quant à lui, un bel attrait à ce placement. À noter que ces obligations sont très souvent détenus à l’intérieur d’un compte-titres ordinaire.







