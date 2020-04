A qui appartiennent les entreprises du CAC 40 ?

C’est grâce à Euronext que l’on apprend un peu plus sur les catégories d’actionnaires en France.

Dans les faits, le CAC 40 s’éloigne du modèle d’investisseurs particuliers, pour se rapprocher toujours plus d’un modèle familial. C’est bien cela qui ressort de la nouvelle étude d’Euronext ; une étude qui permet une vision plus globale.

Familles et fondateurs

Grâce à cette étude, il est donc possible d’apprendre que, pour le CAC 40, les familles et fondateurs détiennent 11,2 % de la capitalisation. Soit une hausse de 1,2 % en un an. Sur une seule année, le patrimoine est passé de 136 à 167 milliards d’euros. Nicolas Rivard, l’auteur de l’étude chez Euronext, souligne notamment que « Les sociétés avec un fort actionnariat familial ont très bien marché en Bourse, en particulier le secteur du luxe ».

Particuliers et État Français



Toujours selon cette étude d’Euronext, il est possible de voir une diminution des investisseurs particuliers et de l’État Français. Du côté des particuliers, l’on note une baisse en un an ; de 5,3 % à 4,6 %. Même constat pour l’État Français, passant de 3 % à 2,7 % du CAC 40. Et le bilan est pareil concernant le SBF 120. Là aussi, la diminution est présente.

Gestionnaires d’actifs

Les gestionnaires d’actifs, de leurs côtés, sont les principaux propriétaires du SBF 120. Du côté du CAC 40, ils détiennent plus de 25 % du capital. La hausse est ici à l’ordre du jour, puisque, en 2012, les gestionnaires d’actifs possédaient 22 % du CAC 40. Dans la liste des actionnaires, Vanguard avec 2 %, BlackRock avec 1,9 %, ou encore Natixis, avec 1,2 %. Il sera également possible de souligner Amundi et ses 1,1 %, ou The Capital Group, avec 0,9 %. La palme revient cependant au Groupe familial Arnault, avec 3,9 %. Ce qui prouve bien que les familles et fondateurs connaissent la meilleure détention au CAC 40.







