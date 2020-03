Ne plus acheter aucun appareil neuf, comment faire ?

Nouveau défi d’une association, les Français ne doivent rien acheter de neuf.

Pour ne plus acheter au appareil neuf, il existe plusieurs solutions alternatives, comme la vente d’occasion, en tête bien entendu. Outre cela, il est aussi possible de fabriquer, de transformer, ou tout simplement de mettre un terme au superflu.

2,5 tonnes de matière pour les objets du quotidien

Avant d’aller plus loin, il convient de souligner que les objets du quotidien pèsent lourdement en matières premières. Par exemple, il suffit de renoncer à l’achat d’une machine à laver pour économiser pas moins de 2,1 tonnes de matières premières. Car oui, une machine à laver se compose de 37 kilos d’acier, 18 kg de béton, 13 kilos de plastiques, 2,7 kilos d’aluminium, et 1,4 kilo de cuivre. Sans oublier les 11,2 tonnes de roches extraites pour obtenir cette dernière. Un micro-onde pèse également plus de 2 tonnes de matières premières.

Habillement et chiffres



Il faut aussi savoir qu’une paire de chaussures en tissu, requiert 38 fois plus de ressources que le poids final. Tout comme l’achat d’un jean en occasion permet une économie de 49 kilos de matières. L’Ademe, dans l’étude La Face cachée des objets, souligne d’ailleurs que «L’ensemble des équipements, meubles et électroménagers, présents dans la maison, pèse en moyenne 2,5 tonnes. Pour fabriquer ces 2,5 tonnes d’équipements, il a fallu mobiliser 45 tonnes de matières premières et le CO² émis pendant tout le cycle de fabrication est de 6 tonnes».

Comment faire pour ne plus acheter neuf ?

Pour éviter d’acheter neuf, l’Ademe met en avant l’importance de prendre soin des objets possédés. Notamment pour les conserver le plus longtemps que possible. Il convient également de les réparer, ou de les revendre s’ils ne sont plus utilisés. À souligner que 88 % des Français n’hésitent pas à changer de téléphone, alors que l’ancien fonctionne toujours très bien. Réparer, acheter et vendre d’occasion, fabriquer, transformer, ou encore faire une croix sur le superflu. Voilà comment faire pour ne plus acheter neuf.







