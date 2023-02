Une grande pizza ou deux moyennes : que vaut-il mieux acheter ?

Tout le monde, ou presque, s’est déjà posé la question ; vaut-il mieux acheter une grande pizza, ou deux moyennes ?

En réalité, tout dépend des préférences de la personne concernée ; car oui, il existe quelques différences notables entre une grande pizza et deux moyennes. Tout dépend donc, ce que l’on préfère lors du partage entre amis, ou famille.



Pour commencer, il est donc bon de noter qu’en cas de partage de pizza, il vaut mieux se diriger vers une grande pizza de 45 centimètres, que vers deux pizzas moyennes, de 30 centimètres. Car oui, il faut savoir, que, sur le papier, une grande pizza de 45 centimètres possède environ 0,16 mètre carré de pizza. Contre environ 0,14 mètre carré de pizza pour deux pizzas moyennes. Il faut donc passer outre la confusion que rencontre beaucoup de personnes ; que deux, est plus qu’un.



Choisir en fonction du contenu

En fait, tout est simplement une question de goût. S’il est vrai qu’une pizza de 45 centimètres possède, à proprement parler, plus de pizza que deux pizzas de 30 centimètres, l’inverse est vrai pour la croûte. Deux pizzas de 30 centimètres offrent plus de croûtes, qu’une seule pizza de 45 centimètres. C’est donc en fonction des goûts de chacun que l’on choisira entre une grande pizza, ou deux moyennes. La grande pizza de 45 centimètres mettra plus de fromage en avant. En revanche, les amateurs de croûtes se pencheront sur l’achat de deux pizzas moyennes. Pour avoir environ 33 % de celle-ci en plus, que sur une grande pizza.