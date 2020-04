Réduire le prix de son assurance auto : 5 conseils pratiques

Pour réduire le prix de son assurance auto, voici quelques conseils que tout consommateur doit connaître.

Avec des hausses constantes des tarifs des assurances auto, chercher à réduire le prix de son assurance est normal. Retour sur 5 conseils pratiques pour tenter de faire fondre le prix à payer au moment de choisir son assurance auto simplement.



Premièrement, il convient d’utiliser la loi Hamon pour faire jouer la concurrence. En effet, depuis l’entrée en vigueur de cette loi, il est plus simple de quitter son assureur, pour un autre. Le résultat de la loi Hamon ? La concurrence augmente, et les primes baissent. Jouer sur la concurrence est donc un excellent conseil pour réduire le prix de son assurance auto. Outre la loi Hamon, autant privilégier une assurance auto en ligne. Car oui, ces assurances sont bien moins chères que celles d’un établissement physique. Les offres en ligne permettent donc de gagner de 20 à 30 % de réduction sur un contrat d’entrée de gamme. Et de 30 à 40 % sur les contrats moyens et haut de gamme. Ce qui n’est donc pas à négliger.



Garanties inutiles, petits sinistres et paiement annuel

Autre conseil pour réduire le prix de son assurance auto, supprimer des garanties inutiles. Ou toute clause inutile. La protection juridique ne sera utile que si l’affaire est portée devant un tribunal par exemple. L’assistance perte de point ; pour obtenir un avocat gratuitement afin de contester la perte de point, est également en option. Comme le bris de glace. Il convient aussi, pour réduire le prix de son assurance auto, de ne pas déclarer les petits sinistres. Comme les rayures sur la carrosserie, ou les phares par exemple. Car oui, une fois communiqués, ces petits sinistres auront un impact sur le coefficient bonus. Parfois, il vaut mieux payer soit même. Enfin, il faut toujours privilégier le paiement annuel de son assurance auto. Un paiement des douze mensualités en une fois permet d’économiser de 5 à 8 % face à des paiements tous les mois. Finalement, c’est assez simple de choisir son assurance auto.



