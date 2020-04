De nombreuses offres de mutuelles santé sont disponibles sur le territoire, et il peut être difficile de choisir.

Car oui, le choix est compliqué dans la multitude d’offres de mutuelle santé qui est disponible. Retour donc, sur le Top 5 des mutuelles santé pour cette année.

Numéro 5, MNH

Dans le classement des mutuelles santé pour cette année, c’est bien MNH qui arrive à la cinquième position. Pour rentrer dans le pourcentage de Français qui bénéficient d’une mutuelle santé (95 %), il est donc important de franchir le pas.



Eovi Mcd Mutuelle, N°4

En quatrième position, l’on retrouve Eovi Mcd Mutuelle. Là aussi, il est toujours question d’obtenir une mutuelle santé, afin de compléter les remboursements des divers soins. Le créneau d’Eovi Mcd Mutuelle ? Une mutuelle santé à but non lucratif, et à vocation humaine.



Top 3, La Mutuelle Générale

Sur le podium, c’est donc La Mutuelle Générale qui est au centre des attentions. Là aussi, il convient de trouver la meilleure mutuelle possible, mais qui convient aux besoins, et au budget fixé. Il est toujours possible d’utiliser un comparateur d’assurance en ligne pour cela.

Groupe MGEN, Numéro 2

Comme la précédente et la suivante, la mutuelle Groupe MGEN propose notamment des prestations de qualité. Mais également des remboursements dans des délais plus que rapides. D’ailleurs, le Groupe MGEN protège pas moins de 3,2 millions de Français sur le territoire.

Meilleure mutuelle santé, Harmonie Mutuelle



À la première place du Top 5 des mutuelles santé pour cette année, l’on retrouve Harmonie Mutuelle. Tout comme La Mutuelle Générale et le Groupe MGEN, Harmonie Mutuelle propose d’excellentes prestations et de très bons remboursements. Sur le territoire, pas moins de 4,2 millions de Français sont protégées par Harmonie Mutuelle.







