Voici les 5 entreprises francaises qui versent le plus de dividendes à leurs actionnaires

Sur les 5 dernières années, il y a 5 entreprises françaises qui sortent du lot.

Un dividende est la quote-part des bénéfices ; cette dernière est versée aux différents actionnaires de l’entreprise. Retour donc, sur les 5 entreprises françaises qui versent le plus de dividendes à leurs actionnaires.

EDF, N°5

EDF débute ce Top 5 des entreprises qui versent le plus de dividendes aux actionnaires. Dans les faits, la rentabilité du dividende se hisse à 35,53 %. La moyenne annuelle, est donc affichée à 7,11 % sur 5 ans. À noter qu’il y a encore peu de temps, EDF n’était pas cinquième de ce classement, mais second.



N°4, Engie

Outre EDF, c’est bien Engie qui se démarque. Le fournisseur principal de gaz connaît une rentabilité, sur 5 ans, de 8,14 %. Les actionnaires ont donc reçu des dividendes, entre 0,70 € et 1 €.



Top 3, le groupe Casino

La moyenne annuelle de Casino ? 8,31 %. Et ce n’est d’ailleurs pas pour rien que Casino se place facilement dans les principaux groupes de distribution français. D’ailleurs, le groupe compte plus de 3 012 magasins Géant Casino, Casino, Monoprix et Franprix, ainsi que Leader Price. Sans oublier les plus de 5 300 magasins de proximité.

Mercialys, Numéro 2

Cette entreprise, qui est spécialisée dans la détention d’actifs immobiliers de centres commerciaux, est constante dans le versement de dividendes. Annuellement, la moyenne de dividendes versée aux actionnaires est de 8,59 %.

Numéro 1, TF1



Voici, clairement, l’entreprise qui verse le plus de dividendes aux actionnaires. La moyenne annuelle se hisse d’ailleurs à 9,34 %. TF1 reste donc en tête, malgré une baisse notable au fil des années. Le dernier dividende de l’entreprise TF1 ? 0,35 €. Bien loin donc, des 1,50 € d’il y a quelques années. Cependant, TF1 connaît une belle envolée, après une huitième place il y a peu.







