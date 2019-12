Investir en Bourse, le meilleur placement à très long terme

À très long terme, investir en Bourse est le meilleur des placements.

Sur une année, les diverses actions françaises promettent un rendement annuel de pas moins de 9 %. Attention néanmoins, puisque, en 50 ans, la Bourse aura connu 18 années de baisse. Pour 32 années de hausse.



Des changements en 50 ans

En 50 années, la Bourse de Paris aura connu des grands changements. Bien loin de ce qu’elle était en 1968. À ce moment-là, il était encore possible d’y retrouver des agents de change. Et pas moins de six bourses existaient sur le territoire. Bordeaux, Lyon, Marseille, Lille, Nancy et Nantes. Aujourd’hui, la Bourse de Paris est différente. Cette dernière est devenue un réseau de transactions ; mais aussi d’information et de communication en temps réel. Elle permet d’accéder à un système de négociations transparent.



Les bouleversements historiques



C’est pour rester compétitive, que la Bourse de Paris a opérée des changements de taille. Comme la dématérialisation des titres en novembre 1984. Ou encore le lancement de l’indice CAC 40 en juin 1988. En 2000, la Bourse de Paris, Bruxelles et Amsterdam ont fusionné afin de devenir Euronext. Il sera aussi possible de noter la naissance de l’Autorité des marchés financiers, début août 2003.



Un rendement annuel de 6 %

Sur les 50 dernières années, l’on dénombrera 32 années de hausse, pour 18 années de baisse. Dès lors, et sur le papier, quelqu’un ayant placé son argent dans l’indice CAC 40 (après les valeurs de l’indice général), aurait multiplié par 19 sa mise de départ. Ce qui équivaut, annuellement, à un taux de rendement de 6 % en moyenne. Et 9 % dividendes compris. De quoi réaliser des gains incroyables. En vendant au bon moment.

