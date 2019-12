Attention aux astuces des boutiques en ligne pour faire acheter plus

Pour faire payer un peu plus le consommateur, les boutiques en ligne ont quelques astuces.

Faire les courses en ligne a quelque chose de bien plus calme que prendre son caddy en magasin. Attention cependant, puisqu’il existe des astuces des boutiques en ligne, pour faire acheter plus.

Augmentation des quantités

Pour faire acheter plus, les distributeurs augmentent les quantités d’achats. Sur les boutiques en ligne, il y a beaucoup de promotions, comme par exemple trois pour le prix de deux. Un jus de fruit habituellement trouvé à 1,5 litres, sera également proposé uniquement en 2 litres. Et toutes les bouteilles d’eau, vendues uniquement par six. De plus, il ne sera pas rare de retrouver de multiples ventes additionnelles. Par exemple, du whisky peut très bien se retrouver au milieu du Coca-Cola. Tandis que les cornichons seront à côté du fromage à raclette.

Le merchandising

Et si les boutiques en ligne tentaient de faire acheter des références, au lieu d’autres ? Si cela est visible en magasin classique, où les produits d’enseignes sont placés à hauteur des yeux, sur Internet, c’est un peu différent, mais toujours présent. En tapant lait dans la recherche, il ne sera pas rare de voir le bio référencé dans les premiers. Mais aussi les marques des distributeurs. Et pour cause. C’est sur ces produits que les boutiques en ligne obtiennent le plus de marge.

Les assortiments



Astuce qui revient souvent dans les boutiques en ligne, jouer sur les assortiments. Cela permettra de proposer nombreux produits, mais à marge très forte. Les préférences des consommateurs ne sont pas non plus à l’ordre du jour, puisqu’il est réellement question de produits, capables d’amortir les frais de livraison. Il est donc normal de retrouver un maximum de produits estampillés du logo du distributeur. Puisque les marges sur ces derniers atteignent, en moyenne, 35 %. Contre 20 % pour une marque nationale.



Partager : Twitter

Facebook