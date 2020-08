Il existe un moyen, en posant correctement les congés payés, de gagner des jours de vacances en plus.

Sur une année, il est possible de maximiser les congés annuels les plus classiques, notamment pour doubler ces derniers. Retour sur les techniques pour bien poser ses congés payés et gagner des jours de vacances en plus.

En début d’année

À chaque nouveau calendrier ; et donc nouvelle année, il y a les jours fériés à prendre en compte. Mais également les possibles ponts. Grâce au site VoyagesPirates qui a examiné le calendrier de la nouvelle année, il est question de profiter de 34 jours de repos en plus. Faisant donc passer les 25 jours, en 59. Et cela commence dès le mois de janvier. En effet, dans le cas d’un travail du lundi au vendredi, poser trois jours du 2 au 4 janvier permet d’obtenir 6 jours de repos. Le 1 étant férié et le 4 et 5 un week-end.

Au printemps

Au printemps, il sera possible de profiter de 3 semaines de vacances, en posant 12 jours de congés payés. VoyagesPirates explique qu' »En plus des quatre week-ends, les 1er et 8 mai tombent en semaine (un mercredi), et vous gagnez le lundi férié de Pâques, le 22 avril ». À la fin du mois de mai, il suffit de poser le 31 ; tombant le lendemain d’un jour férié, pour gagner 4 jours de repos.

L’été et l’automne pour des vacances en plus



Pour gagner un maximum de jours de vacances, les habitués du mois de juillet devront partir en août. Car oui, le 14 juillet étant un dimanche, cela ne représente pas d’intérêt. En revanche, poser 4 jours proches du jeudi 15 août, permet de gagner 9 jours de vacances. En novembre, il suffira de poser un congé payé le 8 novembre, pour obtenir 4 jours de vacances. Enfin, des congés payés ; 4 jours, autour du 25 décembre, permettent de gagner 9 jours de repos.



