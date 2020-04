Le SMIC en Europe : comparaison du salaire minimum dans chaque pays européen

Dans l’Europe, le salaire minimum est bien différent en fonction du pays.

Ne serait-ce qu’en France et en Espagne, il a été décidé d’une augmentation du salaire minimum légal, le SMIC. Dans l’Europe, il existe déjà une grande disparité entre les revenus ; et le dumping social (abaisser les coûts de production en abaissant le coût de la main-d’œuvre) est toujours à l’ordre du jour.



Une augmentation du SMIC en Espagne et en France

Le 1er ministre Espagnol avait annoncé, le 12 décembre dernier, que l’Assemblée validera l’augmentation du salaire minimum. Ce dernier passera donc à 900 euros nets mensuellement. Le 10 décembre, le Président de la République, Emmanuel Macron, annonçait également une hausse du SMIC, de 100 euros par mois. Mais quelques pays de l’Union Européenne n’ont pas adopté de salaire minimum sur le territoire.



22 pays sur 28 ont un SMIC

Le SMIC ; qui est la rémunération minimale qu’un employeur verse à un employé, n’existe donc pas dans certains pays. Comme la Finlande, l’Autriche, la Suède, l’Italie, le Danemark et Chypre. Des ministres des affaires Européennes étaient déjà d’accord, en 2017, pour instaurer un salaire minimum Européen. Notamment pour réduire les grandes disparités constatées au sein de l’Union Européenne. Le problème cependant, vient des pays au salaire minimum et au niveau de vie élevés. Cela ne pourrait qu’engendrer un nivellement vers le bas. Tandis que les pays aux SMIC les plus bas, perdraient en attractivité.

Le pays où le SMIC est le plus élevé



Pour trouver le SMIC le plus élevé d’Europe, il convient de se tourner vers le Luxembourg. Ici, le SMIC est à 1 999 euros bruts par mois. Très loin derrière, la Bulgarie ferme le classement, avec un SMIC affiché à 261 euros bruts. Du côté de la France, le pays est à la cinquième position du plus haut salaire minimum. Soit 1521 euros bruts. En janvier 2019.

Partager : Twitter

Facebook