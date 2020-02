Les banques les mieux classées pour leur service clients

En France, il y a des banques qui répondent bien mieux aux attentes des clients.

Certaines banques parviennent donc à faire mieux que les autres, notamment grâce à la qualité du service client, des conseillers, du site, de l’application, ou encore de l’agence bancaire en elle-même. Retour sur les banques les mieux classées pour leur service client.



Le comparateur Meilleurebanque.com a publié les Trophées Qualité. De quoi permettre un comparatif sur autre chose que les tarifs bancaires. Ici, il est donc question de trophées décernés grâce à des évaluations laissées par des Français, sur six critères bien définis. À savoir le service client à distance, le conseiller banque au quotidien, l’agence bancaire et le conseiller projet. Mais aussi le site Internet et l’application mobile. Globalement, les Français font bien confiance à leur propre banque à hauteur de 90 %. Contre 74 % auparavant. Pour 78 % des Français, c’est même un attachement à leur banque dont il est question. Là aussi en forte hausse, puisque le précédent chiffre grimpait à 59 %. Le responsable de Meilleurebanque.com a d’ailleurs souligné que « Si la confiance est plus forte dans les banques en ligne (93% contre 88% pour les banques traditionnelles), les clients des banques de réseau sont plus attachés à leur banque (78% contre 74%) »



Le Crédit Mutuel et le CIC en tête

Peu importe le critère choisi, c’est bien le Crédit Mutuel qui arrive dans le trio de tête, sans réelle concurrence. De plus, le Crédit Mutuel se positionne même en première position dans quatre critères. La satisfaction de l’agence bancaire, du conseiller banque au quotidien, du conseiller projet et du site Internet. De son côté, le CIC arrive pas moins de trois fois sur le podium. Pour le service client à distance, pour la qualité du conseiller banque au quotidien et pour le conseiller projet. Concernant les banques en ligne, il faut souligner la très bonne performance d’Orange Bank, de Boursorama Banque et de BforBank.

