Coworking : les meilleurs espaces de travail partagé à Lille

Désormais, il est possible de trouver de plus en plus de sites de coworking à Lille.

Cette tendance du coworking à la hausse attire d’ailleurs les gros acteurs de l’immobilier de bureau. Retour sur les meilleurs espaces de travail partagé à Lille.



Une nouvelle inauguration, et voilà que la précédente semble déjà surpassée. En effet, c’est un nouvel espace de coworking qui a vu le jour le 22 novembre, grâce au groupe Regus. Ici, il est question d’un espace proche de 1 200 mètres carrés, sur pas moins de quatre étages. Le tout, à l’étage de la gare Lille-Flandres. Ici, 155 postes de travail, 44 bureaux et 38 postes de coworking sont à découvrir. Avant cet espace, le groupe Artea présentait le Coworkoffice à Lesquin. Un espace de 3 étages, répartis sur 2 500 mètres carrés. Le tout, avec des matières naturelles comme le bois. Dans les faits, il est possible d’y venir travailler pour 15 euros hors taxes la demi-journée, et 25 euros hors taxes la journée. Il faut compter 80 euros hors taxes pour dix jours, et 145 euros hors taxes pour le mois entier.



Les autres espaces de coworking



Now Coworking avait beaucoup fait parler lors de son arrivée en octobre 2017. En effet, il était possible de se rendre dans une partie du Palais de la Bourse de la CCI Grand Lille, située en dessous du beffroi. Avec, en plus, un accès à la terrasse. Ici, il fallait compter 219 euros par mois en illimité. Autre espace de coworking, Lille Europe. Implanté depuis 2007. L’espace Porte de Valenciennes a été ouvert en avril 2017, tandis que l’espace de coworking à Marcs-en-Baroeul a été ouvert en janvier 2018. Pour 209 euros hors taxes chaque mois. Le président de Regus France souligne également que « Nous prévoyons également d’ouvrir un espace à Villeneuve d’Ascq et un autre de 3.000 m² en 2020 dans un bâtiment historique totalement rénové pas très loin de la Grand’Place de Lille ».









