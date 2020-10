Dans le monde, il existe des villes qui sont bien plus peuplées que d’autres ; et très peu connaissent un recul du nombre d’habitants.

Dans les faits, c’est bien la révolution industrielle qui aura marqué cette migration vers les différentes villes ; et puisque les grandes villes se sont vite remplies, les villes moyennes et petites se seront également développées. Retour sur les 5 villes les plus peuplées dans le monde, d’après les dernières données du site World Population Review ; avec les changements en une année.



Mexico



Située en plein Mexique ; et s’affichant également comme la capitale du pays, la ville de Mexico a connu une hausse de population de 0,37 % en une année. Désormais, ils sont 21,58 millions à y habiter en 2018.



Sao Paulo



Direction le Brésil pour y découvrir la quatrième ville la plus peuplée dans le monde. Ce centre financier du Brésil ne compte pas moins de 21,65 millions d’habitants. Ce qui représente, depuis 2017, une hausse d’1,21 %.



Shanghai



Le Top 3 des villes les plus peuplées dans le monde débute avec Shanghai, qui est la plus grande ville de Chine. Ici, l’on dénombre 25,58 millions d’habitants, et une forte hausse de 2,9 % depuis 2017.



Delhi



Ville d’Inde, Delhi se veut une incroyable zone métropolitaine. Ici se trouve également New Delhi, qui est la capitale de l’Inde. Et les chiffres ne trompent pas. Avec une hausse de 3,3 % depuis 2017, le nombre d’habitants est passé à 28,5 millions.



Tokyo



Voici, sans surprise, la ville la plus peuplée du monde. Bien que la capitale du Japon possède un taux de hausse dans les plus bas ; 0,19 %, le nombre d’habitants y est sans pareil. 37,46 millions d’habitants en 2018.

Partager : Twitter

Facebook