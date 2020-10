Qui sont les Français qui possèdent un bien immobilier ? Les statistiques de l’INSEE

Dans les faits, en France, l’on dénombre presque 62 % des ménages détenant au moins un bien immobilier.



En effet, d’après l’INSEE au début de l’année 2018, 61,7 % des ménages possèdent un bien immobilier. Cela représente aussi bien une résidence principale, que tout autre style de logement.



Toujours d’après les statistiques de l’INSEE, ce taux de 61,7 % est en baisse de 0,9 % face à l’année 2015. Cela peut notamment s’expliquer par une possession moindre de la résidence principale. Notamment car les Français se concentrent dans les grandes agglomérations. Et que l’accès à la propriété est de plus en plus difficile. Au début de l’année 2018, ce sont donc 57,8 % des ménages qui possèdent un bien immobilier principal. Contre 17,5 % des ménages, possédant un autre logement. Cela comprend la résidence secondaire, comme un logement vacant, loué, ou mis gratuitement à disposition. Depuis fin 1990, ce taux se veut constant.



Un bien immobilier en fonction de l’âge



Dans les faits, posséder un bien immobilier se veut plus important avec l’âge. Bien que les écarts se resserrent depuis 2010. À noter également qu’entre 2010 et 2018, ce sont les jeunes ménages qui ont connu la meilleure augmentation de possession. 6,4 % des ménages de moins de 30 ans, et 4,7 % pour les trentenaires. D’ailleurs, et depuis la fin des années 2000, ce sont les jeunes ménages ; les plus aisés, qui accèdent plus facilement à un bien immobilier. Cela grâce au crédit à taux d’intérêt favorable et à l’allongement des durées d’emprunt. Dans le même temps, il est intéressant de souligner que la possession de bien immobilier a chuté de 6,8 % chez les ménages de 50 à 59 ans. Et de 7,4 % chez les ménages de 60 à 69 ans. L’accès à la propriété est donc plus compliqué pour les ménages nés dans les années 1960, et 1950.









