Le top des marques que les Français adorent recommander

En France, il existe des marques qui sont très souvent recommandées ; et qui sont donc très appréciées.

C’est grâce à un panel de consommateurs de 210 000 participants, qu’un classement a été établi par BrandIndex de Yougov. À noter que si une marque a obtenu 60 % de bonnes recommandations et 20 % de mauvaises, le score sera de 60 – 20, soit 40 % de recommandations au final.



Top 5, Bose



Bose est un acteur bien connu du monde du son. La marque est d’ailleurs la spécialiste de l’audio et l’aura démontré à de nombreuses reprises. Coup de tonnerre cependant, puisque la marque a connu une incroyable chute au classement en 2018. En effet, avec 72 % de recommandations, Bose passe de la première place, à la cinquième.



Michelin, numéro 4



Cette marque n’est plus vraiment à présenter. Lorsque l’on évoque Michelin, l’on pense tout de suite aux pneumatiques qui équipent les véhicules. Mais également aux meilleures tables de France dans le secteur de la restauration. Malheureusement pour Michelin, avec 72,8 % de recommandations de la part des Français, la marque perd deux places au classement.



Top 3, Emirates



Compagnie aérienne basée à Dubaï, elle est également la compagnie la plus importante des Émirats Arabes Unis et du Moyen-Orient. En 2018, la compagnie Emirates sera recommandée à hauteur de 72,9 % des Français. Emirates conserve donc sa 3e place, déjà acquise l’an passé.



Singapore Airlines, numéro 2



Nouvelle compagnie aérienne du classement, mais cette fois-ci basée à Singapour. Depuis quelques années, Singapore Airlines est même considérée comme l’une des meilleures compagnies aériennes au monde. En 2015, elle sera même élue 2e Compagnie de l’Année au World Airline Awards. Et cela ne trompe pas, puisque Singapore Airlines a récolté 73,1 % de recommandations. Faisant apparaître cette dernière pour la première fois dans ce Top 5.



La première place à Netflix



Plus le temps passe, et plus Netflix parvient à séduire. Notamment pour ses innombrables créations originales et pour sa grande diversité dans les programmes. Pour beaucoup, Netflix est même devenu une véritable religion. Et cela se ressent dans ce classement. Première marque recommandée par les Français, Netflix a obtenu pas moins de 77,8 % de recommandations. La marque, sixième l’année dernière, est désormais tout en haut du classement.









