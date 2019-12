A quoi sert un courtier en crédit immobilier ?

Avant tout, il convient de comprendre qu’un courtier en crédit immobilier est un intermédiaire entre la banque et le client.

Le courtier en crédit immobilier est notamment utile lorsque le client est en pleine recherche d’un bien immobilier. Mandaté par le client, le courtier doit trouver la solution de crédit qui sera la plus adaptée au projet du client.

Les courtiers appréciés par les banques

En effet, pour les banques, un courtier en crédit immobilier apporte des affaires. Dès lors, un courtier en crédit immobilier bénéficiera toujours de solutions plus attractives. Notamment car les banques peuvent attirer plus de clients ; qui ne seraient pas forcément venus directement.

De meilleurs taux grâce au courtier

Grâce à leur rôle d’apporteur d’affaires, les taux les plus bas leur sont souvent proposés par les banques. Grâce au volume de dossiers traités, son pouvoir de négociation est plus important. Surtout face à un emprunteur négociant seul. Ainsi, plus un courtier disposera de partenariats, et plus ses partenaires lui offriront des offres privilégiées. Et les meilleurs taux possibles pour le crédit immobilier.

Un rôle limité à la recherche du taux de crédit ?

En réalité, non. Le rôle d’un courtier n’est pas aussi limité. Le courtier est à disposition de l’emprunteur, aussi bien pour la recherche du crédit, que pour l’assurance et le choix de la garantie. À noter qu’une assurance crédit est obligatoire et représente un coût très important. Diverses solutions peuvent être envisagées et le courtier peut négocier tout cela. Dans les faits, un courtier en crédit immobilier permet de simplifier les divers projets immobiliers personnels.

Partager : Twitter

Facebook