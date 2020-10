Voiture ou cargo : qui pollue le plus ?

Et si un cargo venait à polluer plus que toutes les voitures sur le territoire Français ?

Les vrais responsables de la pollution ne seraient pas forcément les voitures, bien loin de là même. En effet, même Marine Le Pen affirmait qu’« un cargo de fret maritime représente, en termes de particules fines, l’équivalent de l’intégralité des voitures françaises » ; et cela n’est pas tout à fait faux.

Avant tout, il convient de souligner que les cargos sont, réellement, très polluants. Car oui, les cargos utilisent un pétrole bunker. Dans les faits, c’est un carburant qui est dans les plus sales du monde. Soit un résidu visqueux du pétrole, qui est très lourd et compliqué à brûler. C’est ce pétrole qui apparaît lorsque les autres produits ont été raffinés (essence, diesel, …). Sur le papier, seul l’asphalte est plus épais que le pétrole bunker. Ce dernier contient énormément de résidus de métal, de cendre, et de soufre. Lorsqu’il était utilisé pour faire fonctionner les centrales électriques, ce même pétrole bunker provoquait des pluies acides. Des régulateurs ont mis en place des zones d’émission contrôlées. Ici, la teneur maximum de soufre se doit de représenter 0,1 % du carburant (contre 3 % auparavant).

Une pollution bien plus importante ?

Même avec ce niveau réduit à 0,1 %, la pollution, pour un seul cargo, représente la même pollution qu’un million de voitures. Cependant, si la teneur en soufre se hissait à un taux d’environ 3,5 %, la pollution d’un seul cargo représenterait l’équivalence de 50 millions de voitures. D’ici 2020, l’Organisation maritime internationale entend réduire le taux maximal de soufre, à hauteur de 0,5 %.

