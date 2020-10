Local professionnel : il vaut mieux louer ou acheter ?

Se lancer en tant qu’entrepreneur débutant son activité hors de chez lui offre deux solutions, la location ou l’achat d’un local.

Mais quelle est la meilleure solution ? Effectuer un achat affiche l’avantage d’offrir une stabilité certaine et être propriétaire peut se montrer bénéfique à long terme. Pourtant, la location possède également des qualités.

Dans les faits, et chez les jeunes créateurs d’entreprise, c’est bien la location d’un local professionnel qui est le plus répandu. Car oui, un lancement d’activité oblige à disposer de ressources financières importantes, et ce, malgré un chiffre d’affaires peu élevé sur les premières années. Dès lors, ne pas avoir de crédit immobilier pour un local professionnel offre l’avantage de maintenir la capacité d’investissement et une trésorerie préservée favorisant le développement de l’entreprise. Deux types de baux commerciaux sont alors à souligner, le bail commercial et le bail professionnel. Si le premier est très réglementé par le Code du Commerce, le second est destiné aux professions libérales et se veut moins réglementé. Sur le papier, louer un local professionnel permet d’alléger la fiscalité de l’entreprise, en intégrant le coût de la location aux frais généraux.

Les avantages à acheter un local professionnel

Dans les faits, acquérir un local professionnel même au début de l’activité peut être payant. Si les fonds et les ressources nécessaires répondent présent. Des prêts immobiliers sont également à prévoir lors de l’acquisition, puisqu’un local professionnel demande d’importants apports financiers. Malgré cela, acheter un local professionnel permet d’accroître la valeur de l’entreprise grâce au bien immobilier à l’actif. En outre, un achat en nom propre permettra au propriétaire, de louer les murs ou de les garder à l’avenir. En louant, des revenus locatifs seront possibles.

