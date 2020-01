Investir dans une résidence secondaire : les points à vérifier

Depuis 2016 maintenant, le marché des résidences secondaires connaît un envol certain, notamment dans l’ouest de la France.

Désormais, tout semble meilleur pour les acquéreurs ; à commencer par leur moral et par un environnement économique plus favorable. De plus, il est bon de noter des taux de crédit immobilier à un bas niveau.

La stabilité des prix

Avant d’aller plus loin, il faut encore souligner que, d’après l’Insee, il y a 3,5 millions de résidences secondaires sur le territoire. Et cela représente presque 10 % du parc immobilier dans sa globalité. Selon les régions, les disparités sont présentes, oui, mais les prix se veulent stables. La baisse des prix attire également beaucoup d’acheteurs dans le Perche, la Normandie, la Bretagne, l’Aquitaine et le Pays Basque. À noter une progression de prix de 5 à 10 % au Touquet, depuis l’élection présidentielle.

Choisir le sud ou l’ouest ?

Du côté de Bordeaux ou d’Arcachon, la dynamique de prix est en hausse de 10 % grâce à l’effet TGV. De plus, le bord de mer se voudra toujours plus cher que l’intérieur des terres. Investir dans une résidence secondaire dans le sud du pays est donc une valeur sûre, mais se diriger vers l’ouest n’est pas une mauvaise idée. En effet, l’ouest du pays attire de plus en plus les acquéreurs, laissant de nombreuses possibilités.

Attention à la hausse de la fiscalité

Concernant les résidences secondaires, les charges ont augmenté. En effet, la taxe foncière et la taxe d’habitation se veulent plus élevées. Pour réussir à palier ces hausses, il est possible de louer la résidence secondaire ; occasionnellement.

